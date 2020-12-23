Süper Lig’de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig’in 15. haftasında 26, 27, 28 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler duyuruldu. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler görev alacak.
TFF’nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:
26 Aralık Cumartesi
16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
27 Aralık Pazar
16.00 Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
28 Aralık Pazartesi
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır
16.00 İH Konyaspor - Ç.Rizespor: Burak Şeker
19.00 FT Antalyaspor - A.Hatayspor: Ramazan Keleş19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Arda Kardeşler