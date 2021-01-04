Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. TFF’den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:

5 Ocak Salı

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

16.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka

19.00 Konyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak Çarşamba

13.30 Denizlispor - Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği - Hatayspor: Yasin Kol

16.00 M.Başakşehir - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Halil Umut Meler
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