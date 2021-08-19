Süper Lig’in 2. haftası Kayserispor ile Adana Demirspor arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.
Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Adana Demirspor’u konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Haftanın son gününde ise Trabzonspor Sivasspor’u, Galatasaray da Hatayspor’u ağırlayacak.
Süper Lig’de 2. haftanın programı şöyle:
20 Ağustos Cuma
20.30 Kayserispor - Adana Demirspor
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
22 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Hatayspor