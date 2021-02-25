Süper Lig’de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
Süper Lig’de 27. hafta heyecanı yarın, 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray sahasında BB Erzumspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Denizlispor’u konuk edecek. Hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç ile sona erecek.
Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır
13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
28 Şubat Pazar
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu