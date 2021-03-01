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Süper Lig’de 28. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Süper Lig’in 28. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 28. hafta hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Süper Lig’in 28. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu’nun belirlemesine göre, 2, 3 ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak Süper Lig’in 28. hafta mücadelelerinde şu hakemler görev yapacak:

2 Mart Salı

16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 Mart Çarşamba

13.30 BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şanslan

16.00 DG Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İH Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 HK. Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Perşembe

16.00 A.Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-FT.Antalyaspor: Ümit Öztürk
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