Süper Lig’de 30. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 30. haftasında görev yapacak hakemleri açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında cuma günü oynanacak haftanın açılış maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı. Cuma günü Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın açılış maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 12, 13, 14 ve 15 Mart tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

12 Mart Cuma

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - A.Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 A.Alanyaspor - FT. Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 HK.Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep FK - Y.Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - İH.Konyaspor: Volkan Bayarslan