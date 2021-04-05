Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 33. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Beşiktaş-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında da Halis Özkahya düdük çalacak.

Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
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