Süper Lig’de 37. hafta Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Lider Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ederken, takipçisi Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.
Süper Lig’de 37. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
24 Nisan Cumartesi
13.30 İH Konyaspor- A. Hatayspor
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
20.30 Yukatel Denizlispor - DG Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor
25 Nisan Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa