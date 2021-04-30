Süper Lig’de 39. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 39. haftanın hakemleri açıklandı
banner3909

Süper Lig’in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın, 2 Mayıs Pazar ve 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş - Hatayspor mücadelesine Ali Palabıyık, Gençlerbirliği - Galatasaray maçına Halis Özkahya, Fenerbahçe - BB Erzurumspor müsabakasına da Mete Kalkavan’ı atadı.

Süper Lig’in 39. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 FT Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kardeşini tinerle yakan sanık hakkında karar
Kardeşini tinerle yakan sanık hakkında karar
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841