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Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte ligin 4. haftasında görev alacak hakemler:

2 Ekim Cuma

20.00 MKE Ankaragücü- Kayserispor: Bahattin Şimiek

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-FT. Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 M.Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 Fenerbahçe-F.Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar

13.30 Y.Denizlispor-İH.Konyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16.00 A.Alanyaspor -A.Hatayspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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