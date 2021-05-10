Süper Lig’de 41. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 41. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-Karagümrük maçında Ali Palabıyık, Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında Halis Özkahya, Denizlispor-Galatasaray müsabakasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig’de 41. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig’in 41. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-Karagümrük maçında Ali Palabıyık, Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında Halis Özkahya, Denizlispor-Galatasaray müsabakasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 41. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Yarın Süper Lig’de oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:

17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor : Halil Umut Meler

20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Suat Arslanboğa
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Süper Lig’in 41. haftasında oynanacak Beşiktaş...
Süper Lig’in 41. haftasında oynanacak Beşiktaş...
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