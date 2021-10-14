Süper Lig’de 9. hafta heyecanı

Süper Lig’de 9. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligin 9. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray ise Konyaspor’u ağırlayacak. Hafta Alanyaspor - Kayserispor ve Hatayspor - Gaziantep FK müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig’de 9. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

16 Ekim Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor

16.00 DG Sivasspor - FT Antalyaspor

19.00 Adana Demirspor - ÖK Yeni Malatyaspor

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Göztepe

16.00 Galatasaray - İH Konyaspor

16.00 Altay - Fatih Karagümrük

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

18 Ekim Pazartesi

20.00 A. Alanyaspor - Y. Kayserispor

20.00 A. Hatayspor - Gaziantep FK