Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 30, 31 Ekim ve 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü: Turgut Doman

16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

1 Kasım Pazar

13.30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Kasım Pazartesi

20.00 FT Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 A. Hatayspor - DG Sivasspor: Yasin Kol