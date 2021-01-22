Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Yeni Malatyaspor’un, sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçı Ali Palabıyık yönetecek. Ayrıca Beşiktaş-Göztepe müsabakasında Ali Şansalan, Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında da Alper Ulusoy düdük çalacak.
Süper Lig’in 21. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
23 Ocak Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 M.Başakşehir - Ç.Rizespor: Ümit Öztürk
24 Ocak Pazar
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK - A.Hatayspor: Fırat Aydınus
25 Ocak Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - DG Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Alper Ulusoy19.00 A.Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır