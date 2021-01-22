Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Yeni Malatyaspor’un, sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçı Ali Palabıyık yönetecek. Ayrıca Beşiktaş-Göztepe müsabakasında Ali Şansalan, Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında da Alper Ulusoy düdük çalacak.

Süper Lig’in 21. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

23 Ocak Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 M.Başakşehir - Ç.Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar

13.30 İH Konyaspor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK - A.Hatayspor: Fırat Aydınus

25 Ocak Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - DG Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 A.Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır