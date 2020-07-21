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Süper Lig’de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun son haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig’de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun son haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun kapanış haftasının hakemleri açıklandı. Son haftanın hakemleri şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.00 Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Rizespor: Halis Özkahya

21.00 Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Fırat Aydınus

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