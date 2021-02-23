Süper Lig’den 5, TFF 1. Lig’den 2 takım PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 5, TFF 1. Lig’den 2 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 23.02.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

"Medipol Başakşehir FK’nın 19.02.2021 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Medipol Başakşehir FK futbolcusu Rafael Pereıra Da Sıilva’nın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü’nün 20.02.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Adem Büyük’ün 20.02.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Konyaspor Süper Lig müsabakasındaki ‘hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün 21.02.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Hatayspor Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/9 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü futbolcusu Arvydas Novikovas’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü futbolcusu Cenk Ahmet Alkılıç’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü’nün 21.02.2021 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü’nün 21.02.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü’nün 19.02.2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Altay TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 ve 5/2 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Menemenspor Kulübü’nün 20.02.2021 tarihinde oynanan Menemenspor - Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

İstanbulspor Kulübü futbolcusu Eduart Rroca’nın 20.02.2021 tarihinde oynanan İstanbulspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 21.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

İstanbulspor Kulübü idarecisi Ömer Sarıalioğlu’nun aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, ‘hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve ‘tedbire uymaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 21.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Tuzlaspor Kulübü idarecisi Mehmet Gönülaçar’ın 21.02.2021 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 23.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."