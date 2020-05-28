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Süper Lig’in 5 haftalık programı açıklandı

TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig’in 5 haftalık programı açıklandı

TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig’de 5 haftalık program şöyle:

27. Hafta

12 Haziran Cuma

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor

21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor

28. Hafta

19 Haziran Cuma

21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.45 Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar

19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.45 Konyaspor - Sivasspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

22 Haziran Pazartesi

21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

29. Hafta

26 Haziran Cuma

21.45 Beşiktaş - Konyaspor

27 Haziran Cumartesi

19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

28 Haziran Pazar

19.15 Sivasspor - Kayserispor

19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor

21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor

21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray

29 Haziran Pazartesi

21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

30. Hafta

3 Temmuz Cuma

21.45 Denizlispor - Gaziantep FK

4 Temmuz Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz Pazar

19.15 Kasımpaşa - Sivasspor

21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz Pazartesi

21.45 Kayserispor - Beşiktaş

31. Hafta

7 Temmuz Salı

19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor

8 Temmuz Çarşamba

19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19.15 Trabzonspor - Antalyaspor

21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9 Temmuz Perşembe

19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor

21.45 Gaziantep FK - Konyaspor

21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa

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