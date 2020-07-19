Süper Lig’in 6. şampiyonu Medipol Başakşehir

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra şampiyon olan 6. farklı kulüp oldu.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Kayserispor’u evinde mağlup eden turuncu-lacivertliler, sezonun bitmesine 1 hafta kala ilk sırada bitirmeyi garantileyince ligin yeni şampiyonluk unvanını kazandı.

6. şampiyon

Başakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.

Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.