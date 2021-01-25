Süper Lig’in en iyi ikilisi: Aboubakar-Larin

Süper Lig’in ilk yarısında 44 puana ulaşan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligin en iyi hücum ikilisine sahip. Aboubakar-Larin ikilisi sezonun ilk yarısında attığı 23 golle, ligdeki 8 takımdan daha fazla skor üretti.
4 büyüklerin en iyisiLarin ve Aboubakar ikilisi, şampiyonluk yarışı veren takımların forvet ikilileri arasında ’en iyiler’ olarak dikkat çekiyor. Sezona Falcao-Diagne ikilisiyle başlayan Galatasaray, bu 2 oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, Samatta-Cisse ikilisine sahip olan Fenerbahçe, hücum hattından 6 gollük performans aldı. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer hücumcusu Thiam da şu ana kadar 3 gol kaydetti. Trabzonspor forması giyen Ekuban-Afobe ikilisi ise ligde 10 gole imza attı. Bordo-mavili ekipte Nwakaeme de bulduğu 5 golle takımına katkı yaptı. Beşiktaş’ın ikilisi Larin-Aboubakar ise ilk yarıda kaydettiği 23 golle bu anlamda ligin en iyi ikilisi oldu.