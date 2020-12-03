Süper Lig’in en iyileri ödüllerini aldı

Fotomaç Gazetesi’nin düzenlediği Süper Lig’in en iyileri ödül töreni gerçekleşti.

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, rahatsızlıkları nedeniyle ödül törenine katılamayan isimler oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaraylı futbolcu Marcao ve spor dünyasından birçok isim ödül töreninde hazır bulundu. Törene katılamayan isimler, ödüllerini online olarak katılım göstererek aldı. Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na verildi. Fotomaç Özel Ödülü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in oldu.

Türk Futbolunda Fark Oluşturan Teknik Direktör Ödülü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e verildi. Güneş ödülünü, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem’in elinden aldı. Futbolun farklılıkların ortak noktası olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Farklılıklar bizim zenginliğimiz olsun. Kendimi de sadece katkı yapan kişi olarak görüyorum. Türkiye’nin en ücra köşesine ulaşabilmişsek, katkı yapabilmişsek eğer, en güzel ödül budur. Çocukluğumda serserilerin işi denilen futbolun bugün ne kadar popüler hale geldiğini, ekonominin nasıl büyüdüğünü gördük. Eksiklerimiz tabii ki var. Benim çocukluğumdaki yokluktan çok daha büyük bir zenginliğe geldik. Ödül verenleri de alanları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belözoğlu: “Devre arasında takviyeler olabilir”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’na Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü verildi. Belözoğlu, ödülünü Şenol Güneş’in elinden aldı. Sosyal medyada çıkan ‘Alo ben Emre abin’ söylemiyle ilgili olarak, “Çok da doğru değil, herhalde yaştan dolayı böyle bir espri yapıldı” diyen Emre ödül için teşekkür etti.

Transfer konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, “Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır. Ancak şu anda kulüpler gerçekten ciddi sıkıntı içinde. Yönetici büyüklerimize bu anlamda doğru yönlendirme yapmalıyız. Ayrıca kendi değerleriyle büyüyen ve altyapısındaki oyuncularla ilerleyen bir Fenerbahçe hedefliyorum. Mutlaka ihtiyacımıza göre devre arasında takviyeler olabilir” açıklamasında bulundu.

Ozan Tufan’ın ödülünü de alan Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak, “Futbol bir performans oyunu. Derbide biz elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışsak da Beşiktaş’ın daha motive olduğu gerçeğini söylemek gerekiyor. Ne olursa olsun gündemimizde sıkıntılı bir süreç yok. İyi bir takım ve iyi bir teknik direktörümüz var, arkamızda da büyük bir camia var. Rakiplerimiz de şampiyonluğa odaklandı. Hakedenin kazandığı, birbirimize dokunduğumuz güzel bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ağaoğlu: “Sörloth geri dönmeyecek”

Ödülünü almak için sahneye gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Duyguları bir tarafa koymak lazım. Duygularla yönetmeye kalksaydık başka şeyler söylerdik. Sörloth’un devre arasında Trabzonspor’a dönme durumu yok. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth, sportif olarak bizimle beraber olmamalarına karşın bizim marka elçimiz. Gözümüz sürekli olarak bu oyuncuların üzerinde. Yapacakları transferlerden yine pay alacağız. Sörloth bugün çok iyi bir takımın formasını giyiyor. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmüyor. Başakşehir şunu bilmeli ki, Sörloth her zaman İstanbul takımlarına uzatmalarda gol atıyordu, bunun önlemini almaları lazımdı. Trabzonspor’un en önemli projelerinden birisi geliştirip yetiştirip satmak. Bu şekilde ekonomiyi doğru yola oturtacağımızı düşünüyoruz. Yusuf ve Sörloth çok büyük ekonomik katkılar verdi kulübümüze” şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, yılın kalecisi seçilen Uğurcan Çakır’ın, yılın forveti ödülünü alan Alexander Sörloth’un ve Yılın En Değerli Türk Futbolcusu seçilen Abdülkadir Ömür’ün ödülünü de aldı. Sörloth çektiği videoyla ödül için teşekkür etti. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ise online olarak ödül törenine katılarak teşekkür etti.

Mustafa Cengiz: “Messi’yi, Ronaldo’yu almak istiyorum”

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu seçilen Fernando Muslera’nın ödülünü aldı. Cengiz, Muslera’nın devre arasında takıma dönmesini beklediklerini ifade ederek, “Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını, Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Biraz önce 2 değerli Trabzonsporlu oyuncu ‘Bu bir takım oyunu’ dedi. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” dedi.

Cengiz törene katılan Marcao’nun da ‘Yılın Savunma Oyuncusu’ ödülünü verdi. Marcao ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Marcao’nun transferde adının geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, “Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüpler, oyuncunun ve kulübün hayrına gerekeni yapar. Marcao’yu transfer ettiğimizde ‘2. Lig’e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz’ tepkileri geldi. Ben hocama ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao’yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az” diye konuştu.

Çebi: “Atiba kendi sözleşmesini imzalayıp getirebilir”

Yılın Jokeri seçilen Atiba Hutchinson ödülünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin elinden aldı. Ödül için teşekkür eden Atiba, “Çok güzel bir ödül. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Oy verenlere çok teşekkür ediyorum ve sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Fenerbahçe derbisini takım olarak kazandıklarını söyleyen Atiba, “Bu sadece 1 maç ve sezon çok uzun. Sezon sonunda kontratım bitecek. Beşiktaş’ta oynamaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve birkaç sezon daha devam etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Atiba’nın sözlerinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti. Yabancı sayısı konusunda birçok şey söyleniyor. Yabancı sayısının sınırlı kalmasını ben de düşünüyorum ama gelecek olan yabancı oyuncuların karakter ve kişilikleriyle Türk futbolculara örnek olmasını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneğidir. Mustafa Cengiz de ifade etti; ‘Av mevsimi başladı’ diye. Maalesef menajerlerin bazı tutumları hoş olmuyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmak için birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Maçlar konusunda görüşlerimiz farklı olabilir ama kulüpler için politikalarda birlikte hareket edebilmemiz lazım. Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik ediyorum. Sörloth’un gitmesine karşın, bir sonraki satıştan yüzde 20’yi nasıl alacağını merak ediyorum ve kendisini takip ederek örnek alacağım. Ya hep beraber varız ya da hep beraber yokuz. El ele tutuşma zamanı” ifadelerini kullandı.

Ödül alanların toplu fotoğraf çekiminin ardından tören tamamlandı.