Süper Lig’in en iyilerine Beşiktaş damgası

Sabah ve Fotomaç Gazeteleri tarafından Süper Lig 2020-2021 sezonunun en iyileri seçildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan Larin, Ghezzal ve Josef de Souza, aldığı ödüllerle törene damga vurdu.

Sabah Gazetesi ve Fotomaç Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig’in En İyileri ödül töreni, Turkuvaz Medya Center’da gerçekleşti. Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun en iyilerinin açıklandığı törene, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş damgasını vurdu. Yılın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi olurken, yılın takımı ise Beşiktaş seçildi. Yılın teknik direktörü Sergen Yalçın, yılın en değerli yabancı futbolcusu Rachid Ghezzal, yılın orta saha oyuncusu Josef de Souza, yılın forveti de Cyle Larin oldu.

Çebi: "İnşallah bu sene de şampiyonluk kovalayacağız"

Ödülünü almak için sahneye gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Geçtiğimiz sezon başında medyanın ’Beşiktaş 4’üncü, 5’inci olur söylemleri takımı ateşledi. Bu sene de tam tersini yaptınız. Başarılı maçlar sahada oynandıktan sonra alınan sonuçlarla realize olur. Başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini kabul etmiyorum. Emek vereceğiz. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı, pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen alınmış olmasıydı. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah. İçinde bulunduğumuz şartlara göre oldukça başarılı bir sezon geçirdik. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bize başarısız olacak diyen medyaya teşekkür ediyorum. Her şey bir ekip işidir. İnşallah bu sene de şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Pandemi için de herkese aşı olun kardeşim diyorum" dedi. Çebi MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın istifasıyla ilgili olarak da "MHK Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliğinin hemfikir olduğu bir konu var, ne Ali ne Veli diyoruz, sistemde hata var, sistemi açık hale getirelim. Değerlendirmeler herkesin gözü önünde olsun. Gizli oynayalım demiyoruz, stadı kapatmıyoruz, o zaman MHK’nin şeffaf olmasını istemek en temel hakkımız. İstifayla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Biz böyle bir talepte bulunmadık Kulüpler Birliği olarak. ’Sistem değişsin’ dedik, bu talebin üzerine istifa geldiğini gördük. Serdar Tatlı Beyefendi bunun açıklamasını yapacaktır. Hiç kimse kendisine haksızlık yapılmasını kabul etmiyor. Biz Beşiktaş olarak başkasına da haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz. Hata belki bilerek yapılmıyor ama hata yapmaya da hakkınız yok. Hakemlik zor müessese, çıkıp başarıyla mücadele edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yalçın: "Bizim için çok zor bir sezondu"

Yılın teknik direktörü ödülünü alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Geçen sezon bizim için daha zordu. Oynanan sezonda yönetimimiz, başkanımız, teknik ekibimiz, taraftarımız belki tribünde yoktu ama onların arzusunu sosyal medyadan hissettik. Öyle bir sezonda öyle bir birliktelik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum, benim için de çok değerli. Bizim hakkımızda da bir ton dedikodu oluyor, çalışmaya başladığım süre zarfında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda inişli çıkışlı grafikler olabilir. Tek isteğimiz sadece başarıya endeksli bir iş olmaması. Maalesef ülkemizde bu konuyla ilgili çok ciddi bir sorun var. Antrenörlere karşı biraz daha sabırlı olalım. Biraz daha hoşgörülü ve şefkatli olalım. Kendi insanlarımıza değer verelim” dedi. Derbi öncesinde Fatih Terim ile yaptığı konuşma hakkında da açıklamada bulunan Yalçın, "Fatih hoca benim antrenörlüğümü de yaptı. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir hocamız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Teknik direktörlüğe başlamadan da fikir alışverişinde bulunmuştuk. Bizden çok daha tecrübeli, büyük başarılar elde etmiş bir isim. Onu çok seviyoruz. Mücadelemiz sadece saha içerisinde, dışarıda hep büyüğümüz, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz biri. Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Çok önemli başarılar elde etmiş bir hoca, belki onun elde ettiği başarıları biz hayatımız boyunca yakalayamayacağız. Herkesin farklı karakteri, karizması var. Karşılaştırma yapmayı çok doğru bulmuyorum. Fatih hocamız yıllardır bu işin içinde. Karizmasını korumuş biri. Bizim için böyle bir karşılaştırma için çok erken. Bakalım biz bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz” diye konuştu.

Çebi: "Larin mutlu ve kalacakmış"

Beşiktaş’ın yıldız isimleri Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza da ödüllerini alırken, toplu fotoğraf çekiminde Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ da yer aldı. Bu anda Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin’e Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı şeklinde bir soru yöneltirken, Larin de Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve kalacağını açıkladı. Mini röportajı Başkan Ahmet Nur Çebi tercüme ederek Larin’in kalacağını ifade etti. Yılın orta saha oyuncusu seçilen Josef de Souza, ödülünü eşinin elinden alırken, Beşiktaş’a gelmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini ve taraftarlara da destekleri için teşekkür ettiğini söyledi. Alex Teixeira’nın transferinde oynadığı rolle ilgili olarak “Alex’in gelmesinde payım oldu. Bonservisi elindeydi. Başka arkadaşlarım da var ama onların fiyatı biraz yüksek” dedi.

Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni’nde ödül alanların listesi şu şekilde:

Yılın kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş)

Yılın takımı: Beşiktaş

Yılın teknik direktörü: Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Yılın en değerli Türk futbolcusu: Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Yılın en değerli yabancı futbolcusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

Yılın kalecisi: Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Yılın savunma oyuncusu: Vitor Hugo (Trabzonspor)

Yılın orta saha oyuncusu: Josef de Souza (Beşiktaş)

Yılın forveti: Cyle Larin (Beşiktaş)

Yılın kanat oyuncusu: Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Yılın jokeri: Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Türk futbolunda fark oluşturan teknik direktör: Ömer Erdoğan (Atakaş Hatayspor)

Türk futboluna üstün hizmet ödülü: Fatih Terim (Galatasaray)

Özel ödül: Ampute Milli Futbol Takımı