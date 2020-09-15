Süper Lig’in ilk haftasında 6 penaltı kararı çıktı

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan 10 karşılaşmada toplam 6 penaltı kararı çıkarken, bu atışların 5’i golle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin’in penaltısını ise Rizespor kalecisi Gökhan kurtardı.
Bu hafta ayrıca Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Göztepe de penaltıdan gol bulan ekipler oldu. Sezonun ilk haftasında kullanılan 6 penaltının 5’i golle sonuçlandı.
Sosa (Fenerbahçe), Radamel Falcao (Galatasaray), Bernard Mensah (Beşiktaş), Erik Sabo (Karagümrük) ve Alpaslan Öztürk (Göztepe) penaltıdan gol bulan futbolcular oldu.