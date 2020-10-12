Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar Vefat Etti

Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat etti. Cumartesi ve pazar günü Antalya’da federasyonun yönetim kurulu toplantısına katılan Zekeriya Tutar, pazar akşamı döndüğü İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirdi. Tuzla Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Tutar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç dönemdir Türkiye Taekwondo Federasyonunda asbaşkanlık görevini yürüten Zekeriya Tutar, Tuzla Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyelikleri de yapmıştı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Zekeriya Tutar’ın vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında, "Kelimelerin anlamını yitirdiği noktadayım. Daha dün sabah birlikte federasyonumuz için omuz omuza verip çalıştığım, yol ve dava arkadaşım, Federasyonumuzun Asbaşkanı Zekeriya Tutar’ı maalesef kaybettik. Değerli kardeşim, kısa bir süre önce bu dünyayı misafirhane gibi görüp ayırt etmeden herkesi sevmek gerektiğini yazmıştı. Kendisini bildim bileli de böyle yaşadı. Hem çok değerli bir spor adamı hem de çok değerli bir insandı. Kimseyi üzmeyen, kırmayan, hep yapıcı olmaya gayret eden bir kişiydi. Yeri asla dolmayacak bir arkadaşımdı. Kendisini her zaman güzellikleriyle anacağız. Kıymetli dostuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.