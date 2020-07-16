Taekwondo’ya şehit ateşi düştü

Van Gevaş’ta keşif uçuşu yaptığı sırada Artos Dağı’na çarpan uçakta 7 emniyet mensubu şehit olurken, şehitlerden birinin Avrupa Şampiyonu taekwondovu Komiser Yardımcısı Semih Güzelay olduğu belirlendi.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Semih Güzelay için bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Şahin, "Van’da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadeleye etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı Ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.