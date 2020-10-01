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TAF Başkanı Fatih Çintimar’dan Beşiktaş’a ziyaret

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU (TAF) BAŞKANI FATİH ÇİNTİMAR, BEŞİKTAŞ'I ZİYARET ETTİ.

TAF Başkanı Fatih Çintimar’dan Beşiktaş’a ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Beşiktaş’ı ziyaret etti.

Beşiktaş Asbaşkanı, Finansman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar ile Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enes Ulusoy, Vodafone Park’ta Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı ağırladı. Ziyarette, Atletizm Takımı’nın Şube Sorumlusu Ömer Aras ile antrenör ve sporcuları da yer aldı.

Çintimar, sıcak bir ortamda geçen ziyarette, siyah-beyazlı sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmesi sebebiyle Avşar’a ve sporcularımıza tebriklerini iletti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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