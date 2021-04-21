Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu

Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev’i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül böylece 8. kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu
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Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev’i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül böylece 8. kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen şampiyonada serbest stilde mindere çıkan Taha Akgül, ilk turda Gürcü Geno Petriashvili’yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek’i de 6-1 mağlup etti. Taha, yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou 4-0’la geçerek finale kalmıştı. Bu akşam oynanan final maçında Rus Sergei Kozyrev ile karşılayan şampiyon güreşçi Akgül, karşılaşmaya çok etkili başladı ve rakibi karşısında 5-0 öne geçti. Ardından Kozyrev’in bir hamlesiyle durum 5-2’ye gelirken, ilerleyen dakikalarda rakibinin sert hamlelerine karşı hata yapmayan Taha Akgül, minderden 9-2 galip ayrılarak 8. kez Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etti. Milli güreşçi mücadelenin ardından Türk bayrağı ile şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 22:53
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