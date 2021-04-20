Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kilogramda mücadele eden Taha Akgül, ilk turda turnuvanın iddialı isimlerinden Geno Petriashvili’yi eledi. 3 dünya şampiyonluğu bulunan Gürcü güreşçiyi akıllı bir taktikle ilk devresini 4-0 kazandığı maçta 6-1 ile geçen Taha Akgül, çeyrek finale adını yazdırdı.Taha Akgül, çeyrek finalde Kamil Tomasz Kosciolek ile mücadele edecek.
Taha Akgül çeyrek finalde
Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kilogramda Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.