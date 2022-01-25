Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen Trabzonspor’da

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Emin Adanur, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen’i Trabzonspor’a 29 milyon TL karşılığında sattıklarını açıkladı. Adanur, ayrıca 3 milyon TL de şampiyonluk primi alacaklarını belirtti.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Adanur, şunları söyledi: “Biz iyi niyetle göreve geldik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ortada ciddi bir sportif başarısızlık var. Verdiğimiz sözleri tuttuk ancak sonuçlar beklediğimiz gibi olmadı. Biz verdiğimiz sözleri tuttuk ama bize verilen sözler tutulmadı. Başarısızlıktaki en büyük sorumlu da benim. İstifa isteği var. Camianın da huzurunu kaçırmamak gerekir. Tribünler arasında da kutuplaşmalar oldu. Biz büyük bir aileyiz. Kutuplaştıran bir başkan da olmak istemiyorum. Açıkçası ben artık kavga istemiyorum. Kaos Bursaspor fayda sağlamıyor. Başarısız olduysak, ısrarın da anlamı yok. Şehrin bir numaralı markasına zarar vermeye gerek yok. Biz bile bile hiçbir zaman kulübe zarar vermedik. Eğer istenmiyorsak, birbirimizi üzmeye gerek yok. Anlımız ak, çekindiğimiz hiçbir şey yok. Bile bile yanlış yapmadığımıza yemin edebilirim.”

“62 milyon TL para verdik”

Adanur şöyle devam etti: “Dışarda istifa etmemizi istiyorlar. İstifa etmemiz çözümse istifa ederim. Ama ben vicdanen ne kadar doğru olduğundayım. Kaynak sağlayacak ve Bursaspor’a faydalı olacağına inanan varsa birileri çıkabilir. Ama bu durum Bursaspor’a zarar verir mi? Ben bu işin içinden çıkamıyorum. Biz işin başından bu yana manevi destekler de aldık. Sosyal medyada atılan mesajlar bana motivasyon sağlıyordu. Ama yaptığımız hatalar destekleri kesti. Çok normal olarak. 17. sıradayız şu anda. İşin başka tarafına bakarsak da hiçbir destek gelmedi. 21 haftada protokole baktınız mı? Kimse gelmedi. Transfer tahtasını açtık kimse teşekkür etmedi. Kendimizden 10 yıl önceki borçları ödedik biz. Bizim de paramız kalmaz. 62 milyon TL gibi bir rakam verdik. Çıkabileceğimiz en üst seviyeye çıktık” dedi.”

“Taha, Batuhan ve Kerem’i Trabzonspor’a gönderdik”

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Emin Adanur, 29 milyon TL karşılığında Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen’i Trabzonspor’a verdiklerini açıkladı. Adanur şunları söyledi: “Birçok kulübü futbolcularımızı sunduk. Kerem Şen’e Konyaspor’dan teklif geldi. Başka kimseden gelmedi. Batuhan Kör’e sadece Gaziantep FK’dan geldi. Talha Altıkardeş’i 17 milyon TL karşılığında Trabzonspor’a verdik. Kerem ve Batuhan konusunda da Trabzonspor’la anlaştık. Toplamda üç futbolcu için 29 milyon TL karşılığında el sıkıştık. Şampiyonluk primi için de 3 milyon TL madde koyduk. Bu üç oyuncu satılamasaydık, sürdürebilirlik mümkün değildi.”