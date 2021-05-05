Tahkim Kurulu aldığı kararların gerekçelerini açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, alınan kararların gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Tahkim Kurulu aldığı kararların gerekçelerini açıklayacak
banner3909

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, alınan kararların gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçeleri mayıs ayı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi www.tff.org’dan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF’nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır.

Bu uygulama kapsamında ilk olarak örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar da yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" denildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Astım, doğru takip ve tedavi ile kontrol altına...
Astım, doğru takip ve tedavi ile kontrol altına...
  1. SAĞLIK

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841