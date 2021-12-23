Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor’un cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü’nün 182 bin TL’lik cezası ile Trabzonspor Kulübü’nün 150 bin TL’lik cezasını onadı.

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kuruldan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 09.12.2021 tarih ve E.2021-2022/438 - K.2021-2022/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 09.12.2021 tarih E.2021-2022/442 - K.2021-2022/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/1. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi" denildi.