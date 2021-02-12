Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Arda Turan için yaptığı 2 maçlık cezaya itirazı reddetti

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’a derbi sonrası verilen 2 maçlık ceza TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı.
"Galatasaray futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK’nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 - K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Galatasaray futbolcusu Arda Turan’nın, hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."