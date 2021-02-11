Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan’ın cezasını 3 maça düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Etik Kurulu’nun kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan’ın cezasını, 3 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan’ın cezasının, 3 resmi müsabakadan men şeklinde düzeltildiğini açıkladı. Tahkim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) - K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi. Kurulumuz’un 08.02.2021 tarihli ara kararı gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazılan yazıya cevap verildiği görüldü. Davalı futbolcu vekilinin 09.02.2021 tarihli dilekçesi kapsamında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazı yazılması talebinin reddine (oybirliği ile) karar verilerek dosyanın incelenmesine devam edildi; Yapılan müzakere neticesinde;

- Asıl davada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Birleşen davada PFSTT 30/3 maddesi uyarınca davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile karar verildi."