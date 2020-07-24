Tahkim Kurulu’ndan 9 kulübün yabancı sınırı itirazına ret

Süper Lig ekiplerinden 9 kulübün yeni yabancı sınırı için yaptığı itiraz TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

TFF Tahkim Kurulu bugün yaptığı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları aldı:

"1. E.2020/170- K.2020/170

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında alınan "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/171- K.2020/171

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

3. E.2020/172- K.2020/172

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

4. E.2020/173- K.2020/173

Sivas Spor Kulübü Derneği’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Sivas Spor Kulübü Derneği’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

5. E.2020/174- K.2020/174

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

6. E.2020/175- K.2020/175

Antalya Spor Faaliyetleri Tic. San. A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Antalya Spor Faaliyetleri Tic. San. A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E.2020/176- K.2020/176

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.07.2020 Cuma günü saat 16:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekili Av. Özge Tokarlı Gündüz’ün ve Türkiye Futbol Fedarasyonu Vekili Av. Hazer Akil’in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

8. E.2020/177- K.2020/177

Göztepe A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Göztepe A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/179- K.2020/178

Alanya Spor Kulübü Derneği’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig’de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Alanya Spor Kulübü Derneği’nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."