Tahkim Kurulu’ndan Göksel Gümüşdağ’a kötü haber

PFDK’nın 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a Tahkim Kurulu’ndan da kötü haber geldi. Yaptığı itirazı reddedilen Gümüşdağ, cezasından dolayı takımının Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçta tribünde yer alamayacak.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, daha önce Kayserispor maçında yaşanan saha olayları sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezasına çarptırılmış, Gümüşdağ ise bu karara itiraz etmişti. Tahkim Kurulu, bugün açıkladı kararda Gökseş Gümüşdağ’ın itirazını reddederek cezayı onadı. Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın akredite edilmesiği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig TFF 1. Lig ve Zıraat Türkiye Kupası Müsabakalarına ilişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, protokol trübünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 30 gün hak mahrumiyeti ve 54.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."