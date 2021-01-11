Tahkim Kurulu’ndan Karim Hafez’in cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor’un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez’in 3 maçlık cezasını 2’ye indirdi.

TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2021 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı karar şöyle:

"Yeni Malatyaspor Kulübü’nün futbolcusu Karim Hafez ile ilgili PFDK’nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/536 K.2020-2021/665 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 11.01.2021 Pazartesi günü saat 17.00’de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcu Karim Hafez (Tercüman Emrah Altay eşliğinde) ve Yeni Malatyaspor Kulübü’nün vekili Av. Burak Çakır’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün futbolcusu Karim Hafez’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."