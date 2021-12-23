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Tamer Tuna, Bursaspor’da

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Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştığını duyurdu.

Tamer Tuna, Bursaspor’da

Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştığını duyurdu.

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Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörünü belirledi. Yeşil-beyazlılar, Tamer Tuna ile anlaştıklarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tamer Tuna’nın imza töreni bugün saat 16.30’da İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılacak. Genç teknik adam da ilk antrenmanına bu akşam çıkacak.

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