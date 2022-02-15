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Tamer Tuna: "Taraftarımızdan özür diliyoruz, bütün sorumluluk benim"

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Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Taraftarımızdan özür diliyoruz, bütün sorumluluk benim" dedi.

Tamer Tuna: "Taraftarımızdan özür diliyoruz, bütün sorumluluk benim"
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Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Taraftarımızdan özür diliyoruz, bütün sorumluluk benim" dedi.

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Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında sahasında Tuzlaspor’a 1-0 yenilen Bursaspor’da teknik direktör Tamer Tuna, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Tuna, "9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Mesele oyunu oynamaktı. Aslında taraftarımıza ve desteklerine, bizim sahiplenişleri ve ortaya koydukları tutumlarına karşılık verememek bizim adımıza üzücü oldu. Bütün sorumluluk bana ait. Takımın içinde bulunduğu durumda, yönetim kurulumuzun dahi olmadığı bir dönemde bütün mücadeleyi veren takımım oyunu doğru oynama adına birçok şeyi yapmak istemesine rağmen yapamadı. Pas hatalarıyla oyunun buraya gelmesi ve 1-0 kaybetmek açıkçası beni çok üzdü. Mücadele sezon sonuna kadar bitmeyecek. Bu maç için söylenecek çok şey var ama özür dileyecek bir taraftarımız var. Oyununun içinde birçok değişkenler oldu. Kanat ve merkezden ataklarla denemelerimiz bazen basit top kayıpları bizi oyun akışında da o heyecana yenilmememize sebep oldu. Tuzlaspor’u tebrik ediyorum. Oyuncularım baskıdan da etkilendiklerini düşünüyorum. Kalenin içinden bile vuramadığımız toplar oldu. Taraftarımızdan özür diliyoruz ve bütün sorumluluk tabi ki benim" diye konuştu.

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