Tamer Tuna: "Tuzlaspor maçını kazanacağımıza inanıyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Bitci Timsah Park’ta gerçekleştirdi. Tuna, idman öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Taraftarımıza çok iyi karşılaşmalar seyrettireceğiz. Yarın da öyle bir karşılaşma dolacaktır. Kazanacağımıza inanıyoruz. Futbolcuların bireysel performansları da çok gelişti. Taraftarımız da bunu hissedecektir" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Altınordu maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bitci Timsah Park’ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 45 yaşındaki teknik adam, “Önümüzde oynayacağımız 14 tane final niteliğin maçımız var. Birçok soruna rağmen yolumuza devam ediyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Futbolcularımız eleştirilebilir, bunlar da olacaktır ama bu camiayı harekete geçiren, taraftarımıza layık olan bir futbolcu grubumuz var. Onların desteği yakında hissediyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 3 aylık süreçte en çok onlara ihtiyaç duyuyoruz. Hep yanımızda görmek istiyoruz. Bize o ruhu hissettiriyorlar. İnşallah yarın taraftarımızı bu stadyuma bekliyoruz. Taraftarımız çok büyük hareket başladı. Büyük destek verdiler. Yarın takıma da aynı desteği vereceklerdir. Bu armanın etrafında birleşeceğiz” şeklinde konuştu.

"Bu arma hep kalıcı olacaktır"

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, yeni transferle ilgili ise şu yorumda bulundu:

"Enver Cenk Şahin hazır geldi. Pedro da öyle. Bifouma’nın biraz boşluğu vardı. Ama bireysel antrenmanlar yapmıştı. Biz riske etmiyoruz. Tuzlaspor maçında daha çok süre alacaktır. İmza süreçleri de yorucu oldu. Enver Cenk Şahin’e de yarın şans verebiliriz. Yusuf Türk de süre alacaktır. Ona da güveniyoruz. Son vuruşları çok iyi olduğunu düşünüyorum. ‘Belki de açılmayacak’ dediğimiz transfer tahtası açıldı. Belediye Başkanımızın önderliğinde önemli adımlar atıldı. Son 1 saatte transferleri hallettik. Biz inandık ve başardık. Bursaspor kişilere bağımlı olmamalı. Bu arma hep kalıcı olacaktır. Biz birleştiren unsurun Bursaspor olduğunu biliyoruz. Biz de onun için buradayız."

"Son 12 maç çok farklı bir Bursaspor olacak"

Tamer Tuna, çok kritik günler yaşadıklarını belirterek, “Bu sene çok kritik bir sene. Bu takım aşalara daha da inseydi kimsenin sahip çıkamayacağı seviyeye gelebilirdi. Ama taraftarımızın tepkisi ve sesi tekrar birleştirici unsur oldu. Futbol alanı çok çabuk tüketilen bir alan. Bu oyunculara çok destek verilmeli. Onurlu duruşları, Bursaspor formasını taşımaya layık olduğunu düşünüyorum. Sezon başından beri inişli çıkışlı dönemler yaşandı. Antrenmanlarda da istikrarsızlık oldu. Özellikle bay geçeceğimiz haftadan sonra kalan 12 maç çok farklı bir Bursaspor olacaktır. Taraftarımıza çok iyi karşılaşmalar seyrettireceğiz. Yarın da öyle bir karşılaşma dolacaktır. Kazanacağımıza inanıyoruz. Futbolcuların bireysel performansları da çok gelişti. Taraftarımız da bunu hissedecektir" açıklamasını yaptı.

“Bifouma’yu şimdilik ilk 11’de değerlendiremeyiz”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, yeni transfer Bifouma’nın çok önemli bir transfer olduğunu belirtti. Pedro’yu da beğendiğini söyleyen Tuna, “Taraftarımız Bifouma ve Pedro’nun çok isabetli bir transfer olduğunu görecektir. Bifouma yazın milli takımına çağrılan bir oyuncu. Bifouma tamamen ekonomik sıkıntıdan dolayı süre sıkıntısı yaşadı. Yarın da bunu göreceksiniz. Ama şu anda ilk 11 oynatamayız. Yoksa ona fiziksel anlamda sıkıntı veririz. Antrenman kaliteleri de çok önemli. Bifouma da Bursaspor’a gelmek istedi. Oyuncuların çoğu maç başına anlaştı. Pedro da çok kalite bir oyuncu. Genç yaşta geldi. Çok özelliklere sahip. Ondan da fazlasıyla faydalanılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kubilay Sönmez artık Bursaspor forması giyemeyecek”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kubilay Sönmez ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki teknik adam, “Luka Capan, Tuzlaspor maçının kadrosuna olacak. Daha yeni katıldı aramıza. Massimo Bruno’nun iki haftalık süresi var. Belçika’da operasyon geçirdi. Kubilay Sönmez ile alakalı etik olarak sıkıntılar yaşandı. Bundan sonra Bursaspor’da olmayacak. Kadro dışı bıraktığımız bir oyuncu. Gitmesini de istedik ama olmadı. Tercihini bu yönde kullandı. Fakat bizde forma giymeyecek. Biz kendisinden yararlanmayacağız" diye konuştu.