banner3088

Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı

İSMİ SON DÖNEMDE TRABZONSPOR İLE ANILAN VE SON OLARAK ANTALYASPOR’U ÇALIŞTIRAN TAMER TUNA’YA BORDO-MAVİLİ YÖNETİMDEN RESMİ TEKLİFİN ULAŞMADIĞI ÖĞRENİLD

Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı

İsmi son dönemde Trabzonspor ile anılan ve son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Tamer Tuna’ya bordo-mavili yönetimden resmi teklifin ulaşmadığı öğrenildi.

Trabzonspor’da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik patronun kim olacağına çevrildi. Bordo-mavili yönetimin teknik direktör adayları arasında yer alan isimler içinde Tamer Tuna ise ağırlık kazanmıştı. Dün Antalyaspor’u çalıştıran ekibi ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcıya, bordo-mavili yönetimden resmi bir teklifin henüz ulaşmadığı öğrenildi.

Devre arasına kadar dinlenmek istiyor

Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay, Şota ve Fatih Tekke’nin yanı sıra Trabzonspor Yönetim Kurulu’nda teknik direktör adayları arasında yer alan Tamer Tuna’nın devre arasına kadar takım çalıştırma gibi bir planının da olmadığı öğrenildi. Sivasspor, Göztepe ve son olarak Antalyaspor’da görev alan Tuna’nın, yakın çevresine devre arasına kadar takım çalıştırmak istemediği ancak iyi bir teklifin gelmesi halinde bu kararını tekrar gözden geçireceğini aktardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
  1. İstanbul

banner3196

banner3552

banner3212