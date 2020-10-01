TamSaha’nın 191. sayısı yayında

Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportajlar ve dosyalarla ele alan Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi yayın organı olan TamSaha dergisinin 191. sayısı yayımlandı.

TamSaha dergisinin ekim sayısı yayında. Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportajlar ve dosyalarla ele alan derginin 191. sayısı da dopdolu.

Milli Takım

Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar B Ligi’ndeki Macaristan ve Sırbistan sınavlarının hikayesi, bu ay karşılaşacağı rakiplerden Almanya ve Rusya’nın geniş anlatımı, Almanya Milli Takımı: ’7 kupalı Panzer’, Rusya Milli Takımı: ’Her zaman tehlikeli bir rakip’ ve her iki takımla geçmişte oynanan maçların dökümü ekim ayı sayısında yer alıyor.

Şenes Erzik: Bir duayenin başarı öyküsü

Türkiye Futbol Federasyonu’nun onursal başkanı, hayat hikayesini anlattığı ’Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz’ kitabıyla yeniden gündemde. Bu vesileyle, Giresun’da başlayıp Robert Kolej’de demlenen, oradan önce TFF Başkanlığı’na, ardından da UEFA ve FIFA’ya uzanan bir başarı öyküsünün kilit noktalarını anlattı.

Ayrıca, ’UEFA Uluslar Ligi: Cristiano Ronaldo damgası’, ’UEFA Avrupa Ligi: Bir sevinç, iki keder’, ’Bayern Münih: Demir gibi bir karakter’, ’Tarihin en iyi 10 kalecisi’, ’Diego Armando Maradona: Sahada 10 numara, dışarıda çok numara’, ’Pele: Kralların kralı 80 yaşında’, ’Fritz Walter: Sadece bir futbol yıldızı değil bir ulusal kahraman’, ’Lionel Messi: Bu aşk burada biter ve ben çekip gidemem’ dosyaları ile TamSaha’nın 191. sayısında da futbol kültürünün değişik konularıyla, farklı bir içerik yer alıyor.