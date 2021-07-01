TamSaha’nın 200. sayısı yayında

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayın organı olan TamSaha Dergisi’nin temmuz sayısı yayında.

Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları röportajlar ve dosyalarla ele alan TamSaha Dergisi’nin 200. sayısında 11 Haziran’da başlayan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde Milli Takımı’nın oynadığı maçların hikayesi, rakamlar ve olaylar, diğer gruplar ve son 16 turu maçlarının öyküleri yer alıyor.

Barış Terzioğlu: Okulda öğretmen, plajda futbolcu

İzmir’de beden eğitimi öğretmenliği yapıyor ama 37 yaşına ulaşmasına rağmen ilk aşkı olan plaj futbolundan vazgeçemiyor, bir yandan da amatör olarak futbol oynuyor. Kuralları bilmeden çıktığı ilk turnuvada ’en değerli oyuncu’ seçildiğinden bu yana kumdan ayrılamıyor. 2011’den beri maç kaçırmadan Plaj Futbol Milli Takımı’nın formasını giyiyor, "Hala ilk günkü gibi heyecanlı ve iştahlıyım" diyor ve usta bir oyuncu olarak, plaj futbolunun gelişip büyümesi için neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Emre Aydemir: TFF’de bir Arsenalli

Türkiye’de iki ayrı liseden başarısız olduğu için gönderildi. Bir azim hikayesinin kahramanı olarak Londra’da yeniden eğitime sarıldı ve üniversitede Futbol Bilimi ve Antrenörlüğü bölümünden mezun oldu. Bu süreçte iki yıl boyunca Arsenal’de futbol bilimi ve antrenörlüğü eğitimi aldı. Ardından spor psikolojisi üzerine uzmanlaştı. 12 yıl bünyesinde bulunduğu İngiltere Futbol Federasyonu’ndan aldığı Antrenörlük Mentörlüğü eğitimiyle Avrupa’nın farklı ülkelerinde antrenörlere eğitimler verdikten sonra TFF bünyesinde antrenör eğitimine katkı sağlıyor.

Ayrıca, ’Süper Lig Yabancı Raporu: Gol atan yabancıları bulanlar hedeflerine ulaştı’, ’Avrupa’da sezonun yaprak dökümü’, ’Gianfranco Zola: Maradona’nın dublörlüğünden Premier Lig yıldızlığına’, ’Cruz Azul: Şeytanın bacağını kıran kulüp’, ’Küçük şehirlerin büyük şampiyonları’, ’Kırılması güç rekorlar’ dosyaları ile TamSaha’nın 200. sayısında da futbol kültürünün değişik konularıyla, farklı bir içerik yer alıyor.