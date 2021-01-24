Taner Taşkın: "Bugün bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk"

Akhisarspor mağlubiyeti sonrası konulan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bizim adımıza da bu sonuç ve kötü oyun sürpriz oldu. Bugün bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk" dedi.TFF 1. Lig’in 18. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Akhisarspor’a 3-0 kaybetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "İyi bir kamp dönemi geçirmiştik. Bizim adımıza da bu sonuç ve kötü oyun sürpriz oldu. Devre arasından sonra ilk maçlar herkes için zordur ama bugün bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk. Akhisarspor bize bugün, ’ligde istemezseniz, mücadele etmezseniz maç kazanamazsınız’ı gösterdi. Ne çok istedik, ne çok savaştık, ne de oyun anlamında bir şeyler yapabildik. Sıkıntıları önce biz analiz edeceğiz. Bireysel hatalardan çok gol yiyoruz. Bu yine skora yansıdı. Gol de bulmakta zorlanıyoruz. Rakibimiz birçok oyuncusunu kaybetti. Birçok da oyuncu kadrosuna kattı. Kapalı kutu olarak gelmişlerdi. Rakibimiz istedi ve kazandı. Yollarımızı ayırmamız gereken isimler varsa da onlarla da yollarımız ayrılacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.