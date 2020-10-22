Taner Taşkın: "İlk dakikadan son düdüğe kadar galibiyeti hak ettik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 2-0 kazandıkları Ankaraspor müsabakasının tamamında 3 puanı hak eden taraf olduklarını söyledi.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig’in 6. haftasında iç sahada karşı karşıya geldiği Ankaraspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, kendileri için çok önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Deplasmanda aldığımız galibiyet ile gelmiştik. Mutlaka galibiyet almamız gerekiyordu. Alınan galibiyetten sonra oyuncular çok çabuk havaya da girebiliyorlar. Bunu önlemeliydik. Bugün sahada çok istekli bir takım vardı. 1. dakikadan son düdüğe kadar maçı hak eden ve iki yönlü oynayan bir Tuzlaspor vardı. Her geçen gün kalitemiz daha da artıyor. Aldığımız galibiyetle 1 günlük de olsa lider olduk. İyi futbol oynayan, istikrarlı sonuçlar alan bir takım olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.