Taner Taşkın: “İlk devreyi en üst noktada bitirmek için mücadeleyi vereceğiz”

Ligin ilk yarısını bitirebilecekleri en üst noktada bitirmek istediklerini söyleyen Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Haftaya bir erteleme maçımız var Altay’la onu oynayacağız. Bizim için önemli bir maç” dedi.TFF 1. Lig’in 16. haftasında Tuzlaspor, evinde Altınordu’yu 4-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maça iki takımın da çok dengeli başladığını ifade ederek, “Biz golü bulduk ve morallendik. Gol yemek sonrasında morali bozsa da devreye girerken golü bulmak iyi oldu. İkinci yarı hem oyun olarak hem pozisyon olarak tamamen üstündük. Oyunu çirkinleştirmeden iki takımda gayet iyi maç oynadı. Geçen hafta Adanademir ile 6 puanlık maç oynadık ve kaybettik. Tekrar reaksiyon vermemiz gerekiyordu zirve için. Bu da Altınordu maçına denk geldi. Çocuklar bugün çok istediler. Tamamen bir takım oyunu vardı. Yıldızı parlayan oyuncularımız vardı Ahmet gibi. Ona ayrıca teşekkür ederim. Çok eksiğimiz vardı bu maça çıkmadan önce. 2 stoperin olmayışı handikap gibi gözükse de görev verdiklerimiz layıkıyla işini yaptı. Rakibe pozisyon vermemek önemliydi. Haftaya bir erteleme maçımız var Altay’la onu oynayacağız. Bizim için önemli bir maç. Biz ilk devreyi en üst noktada bitirmek için mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.