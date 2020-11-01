Beşiktaş’ta Adem Ljajic’e taraftardan tepki. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic’in form durumunu açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic’in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic’in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.
Taraftardan Adem Ljajic tepkisi
BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI ÖNCESİNDE TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN VERDİĞİ RÖPORTAJDA ADEM LJAJİC İÇİN "HAZIR DEĞİL. KALİTELİ OYUNCU ANCAK SADECE YETENEK YETMİYOR" AÇIKLAMASI YAPARKEN, LJAJİC'İN MAÇ ÖNCESİNDE ELİ BELİNDE ISINMASI, TARAFTARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.
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