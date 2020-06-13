Korona virüs önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanması, Beşiktaş taraftarına engel olmadı. Antalyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte bir grup siyah-beyazlı taraftar, numaralı tribün olarak tabir edilen tribünün arkasındaki yolda bir araya gelerek maçın ilk düdüğüyle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar uzun süre takımlarına destek verdi.
Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı!
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MÜCADELESİNDE TRİBÜNDEKİ YERLERİNİ ALAMAYAN TARAFTARLAR, STADIN DIŞINDAN BAĞIRARAK TAKIMLARINA DESTEK VERDİ.
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