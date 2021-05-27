Taraftarlar, stadyumda olmanın futbolcuları daha güçlü kıldığına inanıyor

İngiliz ekipleri Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde "Futbol Taraftarlık Araştırması" gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları futbol taraftarlarının yüzde 90’ının stadyuma getirdikleri duygunun oyuncuları daha güçlü kıldığına inandığını gösterdi.

29 Mayıs Cumartesi günü Porto’da Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde Mastercard, marka elçisi Jose Mourinho’nun desteğiyle "Futbol Taraftarlık Araştırması"nı gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları futbol taraftarlarının yüzde 90’ının stadyuma getirdikleri duygunun oyuncuları daha güçlü kıldığına inandığını ortaya koydu.

Mourinho: "Taraftarların gücüne yürekten inanıyorum"

Taraftarların stadyumda olmasının önemini vurgulayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, "Taraftarların gücüne yürekten inanıyorum. Hatta onlar ’desteklemiyor, zorlamıyor; oynuyor’ ifadesini bile kullanıyorum ve onlar oynadıkları için kazandığımı hissettiğim o kadar çok maç oldu ki” ifadelerini kullandı. Mourinho, taraftarların paha biçilmez futbol anları oluşturmakta oynadıkları önemli rolü ve geçen yılın canlı sporun hiçbir zaman hafife alınmaması gerektiğini nasıl öğrettiğini anlattı. Taraftarların paha biçilmez futbol deneyimlerinin temeli olduğuna inanan Mourinho, “Taraftarlardan gelen o tutku, o gürültü, o enerji, o baskı. Uzakta olsalar bile, hatta... Diğer kulüplerin taraftarları, bu uzlaşmazlık... Elbette bunlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Avrupa çapında İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz’den 12 bin futbol taraftarının katılımıyla gerçekleşen "Futbol Taraftarlık Araştırması" sonuçları da Mourinho’nun sözlerini destekliyor. ’Futbol Taraftarlık Araştırması’nın bir parçası olarak ankete katılan taraftarlar; Covid-19 sonrasında en çok neyi sabırsızlıkla beklediklerini ve bir futbol taraftarı olmanın oyunun ve kişisel olarak kendilerinin üzerindeki etkisinin ne olduğuna dair konuştular. Ankete katılan 12. bin taraftarın yüzde 90’ı, oyuna getirdikleri tutkunun oyuncuları daha güçlü kıldığına ve hiçbir şeyin canlı futbol izlemenin yerini tutamayacağına inanıyor. Aynı zamanda, futbol taraftarlarının yüzde 86’sı futbol takımlarını desteklemek için bir araya gelmenin insanları genel olarak hayata dair daha iyimser yaptığına inanıyor. Araştırmaya katılan taraftarların yüzde 60’ı ise maçları izlerken iniş çıkışların içinden geçmenin günlük belirsizliklerle başa çıkmak açısından iyi bir hazırlık olduğunu söylüyor, ki bu geçen yıl içinde hayati bir önem taşıyor.