Tartışmasız lider!

Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle puan farkını 5’e yükselten Beşiktaş, ligin en çok gol atan, en iyi averaja sahip ve en çok kazanan takımı. Siyah-beyazlılarda hedef bu sezon 3 kupa.

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında Larin, Welinton ve Josef’in golleriyle 3-2 kazanan Beşiktaş, puanını 63’e yükselterek Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 5’e yükseltti. Bu sezon oynadığı 28 maçın 20’sini kazanan Sergen Yalçın’ın ekibi, maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligin de en çok galibiyet alan takımı durumunda. Rakip filelere 62 gol atarak ligin en golcü ekibi olan Kara Kartal, kalesinde 29 gol görürken 33 averaja ulaştı.

Savaş başladıktan sonra kayıp yok!

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve ardından da Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu 2 maçta yaşanan 5 puanlık kaybın ardından ‘Bizim savaşımız şimdi başlıyor’ ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın’ın Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından ligde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bu mücadelelerden 18 puanla ayrılarak kayıp yaşamadı. Konyaspor’u 1-0, Gençlerbirliği’ni 3-0, Denizlispor’u 3-0, Yeni Malatyaspor’u 1-0, Gaziantep FK’yı 2-1 ve Başakşehir’i 3-2 yenen Beşiktaş, bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde ise 3 gol gördü. Sergen Yalçın’ın öğrencileri bu periyotta Konyaspor’u da kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi.

3 kupaya aday tek takım

Ligde zirvede yer alan ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin 5 puan önünde yer alan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda da yarı final mücadelesi veriyor. Salı günü Başakşehir ile sahasında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanması durumunda Alanyaspor-Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Hem lig hem de kupayı müzesine götürmek isteyen Beşiktaş, 3 kupaya aday tek takım durumunda. Şampiyonluk yarışı içindeki ekipler arasında Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden tek takım olan siyah-beyazlılar, sezonu 2 kupayla tamamlayıp Süper Kupa’yı da müzesine götürmeyi hedefliyor.