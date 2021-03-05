Taşkent’te ilk gün madalya çıkmadı

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıran ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te başlayan Judo Grand Slam müsabakalarının ilk gününü madalyasız tamamladık.

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Mogol Ariunbold Enkhtaivan’i ipponla yenerek bir üst tura çıktı. Akkuş bu turda Azerbaycanlı Karamat Hüseynov’a normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelenin altın skorunda yenildi. Aynı sıkletteki diğer judocumuz Salih Yıldız da ilk turu bay geçip ikinci turda Tacikistanlı Abumuslim Qayumzoda’yı ipponla yendi. Yıldız, üçüncü turda Fransız Luka Mkheidze’ye yenildi.

Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ilk turu bay geçti. İkinci turda Japon Momo Tamoki’ye yenildi. 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda Portekizli Maria Siderot’a altın skorda, 52 kiloda İrem Korkmaz ilk maçında Brezilyalı Larissa Pimenta’ya yenildi.

Taşkent Grand Slam’ın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç tatamiye çıkacak. Koç, ilk turu bay geçerken ikinci turdaki rakibini bekleyecek.