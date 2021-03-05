Taşkent’te ilk gün madalya çıkmadı

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıran ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te başlayan Judo Grand Slam müsabakalarının ilk gününü madalyasız tamamladık.
Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ilk turu bay geçti. İkinci turda Japon Momo Tamoki’ye yenildi. 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda Portekizli Maria Siderot’a altın skorda, 52 kiloda İrem Korkmaz ilk maçında Brezilyalı Larissa Pimenta’ya yenildi.Taşkent Grand Slam’ın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç tatamiye çıkacak. Koç, ilk turu bay geçerken ikinci turdaki rakibini bekleyecek.