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Tatamide heyecan Budapeşte Grand Slam ile başlayacak

KORONA VİRÜS NEDENİYLE 8 AY ARA VERİLEN ULUSLARARASI MÜSABAKA TAKVİMİ 23-25 EKİM TARİHLERİNDE BUDAPEŞTE GRAND SLAM İLE TATAMİ HEYECANI YENİDEN BAŞLAYACAK.

Tatamide heyecan Budapeşte Grand Slam ile başlayacak

Korona virüs nedeniyle 8 ay ara verilen uluslararası müsabaka takvimi 23-25 Ekim tarihlerinde Budapeşte Grand Slam ile tatami heyecanı yeniden başlayacak.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından korona virüs salgını nedeniyle judoya verilen 8 aylık aranın ardından tatami heyecanı 23-25 Ekim tarihlerinde Budapeşte Grand Slam müsabakalarıyla yeniden başlayacak. 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan kazandıran müsabakaların ilki olması sebebiyle büyük önem taşıyan organizasyonda 74 ülkeden 190’ı kadın ve 309’ü erkek olmak üzere 499 judocu ön kayıt yaptırdı.

Milli Takım bugün hava yoluyla Macaristan’a gidecek. Budpeşte Grand Slam’da Türkiye toplam 15 judocu ile tatamide yer alacak. Judocuların maç programı şöyle:

23 Ekim Cuma

Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt (57), Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız (60), Sinan Sandal (66)

24 Ekim Cumartesi

Minel Akdeniz (63), Bilal Çiloğlu (73), Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç (81)

25 Ekim Pazar

Kayra Sayit (+78), Mihael Zgank (90), Mert Şişmanlar (100) ile Cemal Erdoğan (+100)

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